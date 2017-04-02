Шайдер выиграл квалификацию ралли-кросса в Барселоне, Лёб — выбыл

Тимо Шайдер выиграл квалификацию этапа чемпионата мира по ралли-кроссу. Вторым стал действующий чемпион серии Маттиас Экстрём. Третье место у Йохана Кристофферсона.
Девятикратный чемпион мира WRC Себастьен Лёб не смог пробиться в полуфинал, развернувшись в Q3.
Ралли-кросс. Барселона. Квалификация
1. Тимо Шайдер («Форд») — 161 очко
2. Маттиас Экстрём («Ауди») — 159
3. Йохан Кристофферсон («Фольксваген») — 157
4. Андреас Баккеруд («Форд») — 153
5. Петтер Сольберг («Фольксваген») — 153
6. Тимми Хансен («Пежо») — 148
7. Тоомас Хейккенен («Ауди») — 142
8. Гай Уилкс («Фольксваген») — 136
9. Кен Блок («Форд») — 136
10. Рейнис Нитисс («Ауди») — 136
…
14. Себастьен Лёб («Пежо») — 129