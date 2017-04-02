Гасли: мне 21 год, и у меня будут шансы попасть в Формулу-1

Чемпион GP2надеется пробиться в Формулу-1, несмотря на то, что не смог сделать этого в нынешнем году.«Сейчас мне 21 год, я молод. Стоффелю Вандорну — 25, и он всё равно получил шанс в Формуле-1. Все говорят, что возраст — просто число. Чтобы попасть в Формулу-1, ты должен показать, что заслуживаешь этого. Так что скорость должна быть единственным критерием. Думаю, шансы будут до тех пор, пока я боеспособен. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы попасть в Ф-1 в 2018 году. А там посмотрим.У меня был весьма хороший опыт на разных машинах, и до сих пор я финишировал в первой тройке в любой серии, в которой выступал. В этом году я не попал в Ф-1, но надеюсь на возможность в следующем», — приводит слова Гасли Motorsport.