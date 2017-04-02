Ирвайн: Феттель — высокомерный парень, но Хэмилтон и Алонсо такие же

Бывший пилот Формулы-1нелестно отозвался о человеческих качествах, однако отметил, что эти свойства разделяют все пилоты Королевских гонок.«Феттель — высокомерный парень. Но мы все так себя ведём: я был таким же, как и Льюис, как и Алонсо. Эти парни высокомерны, что и привело их в Ф-1.Когда пилоты приходят в Ф-1, они получают признание, которое зарождает в них высокомерие, нарциссизм и все ужасные качества, для которых люди не созданы», — приводит слова Ирвайна Motorsport-Total.