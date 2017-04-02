ФИА учредит Зал славы автоспорта

До конца 2017 года ФИА откроет Зал славы автоспорта. Об этом сообщил президент организации«Мы откроем зал славы ФИА в декабре этого года. Один будет располагаться в Париже, другой в Женеве. Мы работали над этой идеей на протяжении двух-трёх лет.Там будут представлены не только те люди, чьё присутствие возможно, но и те, кого сегодня с нами, к сожалению, нет. Их изображения будут выглядеть фантастически», — приводит слова Тодта Autosport.Идея открытия Зала славы — первая подобная инициатива в FIA, несмотря на то что этот вид спорта насчитывает вековую историю. Отметим, что таковые уже есть в MotoGP, IndyCar, NASCAR, V8 Supercars.