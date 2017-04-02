Гомшиашвили: обливались водой, но она была практически как кипяток

Гонщик Saluki Motorsportи его штурманрассказали о ходе первого полноценного спецучастка ралли-рейда Abu Dhabi Desert Challenge, где они стали 34-ми в общем зачёте и шестыми в своём классе.«Обычно на первом этапе участникам дают возможность вкатиться, но в этом году, по-моему, организаторы перемудрили, и хотя спецучасток похож на то, что было в прошлом году, пройти его было гораздо сложнее. Нам удалось проехать всего 100 боевых километров. Было очень жарко! Рано утром в обычной машине в тени было "+34". Мы стартовали практически в конце канала, так как не заняли высокую позицию на прологе. По ходу спецучастка видели много стоящих машин, несколько автомобилей обогнали, так что сходов будет много по итогам дня.Поначалу шли неплохо, но потом в одном месте были вопросы по навигации – начали искать, куда ехать, потом я ошибся, и мы неудачно застряли на дюне. Долго копали, потом приходили в себя, обливались водой, но она была практически как кипяток! Потом начались проблемы с машиной – возникла неисправность с тросом газа, возможно, из-за жары. Пытались чинить, но проблема вновь появилась, и пришлось доезжать до финиша по асфальту. Завтра будем стартовать — это ведь «Дезерт Челлендж», настоящий вызов каждый день, каждый этап!» — рассказал Гомшиашвили.«Сегодня нам ехалось тяжело, прежде всего из-за жары. На трассе было под 47-48 градусов в тени. У нас открытая машина, в лицо пышет раскалённый воздух, это физически сложно. Первую часть дистанции ехали хорошо, но затем начались проблемы по технике, также мы застревали в песках, меняли колесо на каменистом грейдере…. Но главное, первый финиш взят, и завтра обязательно стартуем!» — добавил Абрамов.