Петров — третий в LMP2 на прологе Монцы, Русинов — шестой

Заключительный день тестов в Монце вновь продемонстрировал доминирование на треке пилотов «Тойоты». Николя Ляпьер показал сегодня лучший результат — 1.30,547, практически на секунду опередив напарника по команде — Камуи Кобаяши.
Тройку лучших замкнул гонщик «Порша» Ник Тэнди. Вслед за ним финишировал его партнёр — Тимо Бернхард, уступивший Тэнди 0,223 секунды.
В LMP2 первую строчку занял гонщик Jackie Chan DC Racing Хо-Пин Тун, показавший время 1.36,448. Третье место досталось нашему Виталию Петрову, а экипаж Романа Русинова стал шестым.