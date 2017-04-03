Кезеловски выиграл гонку NASCAR Cup в Мартинсвилле

В Мартинсвилле состоялась очередная гонка чемпионата NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Брэд Кезеловски. На последних 100 кругах гоночной дистанции он боролся за победу с Кайлом Бушем, который в итоге финишировал вторым. Замкнул тройку лидеров Чейз Эллиотт.
NASCAR Cup. Мартинсвилль. 2 апреля. Гонка
1. Брэд Кезеловски («Форд»)
2. Кайл Буш («Тойота»)
3. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
4. Джоуи Логано («Форд»)
5. Остин Диллон («Шевроле»)
6. Эй Джей Оллмендингер («Шевроле»)
7. Клинт Бойер («Форд»)
8. Райан Ньюман («Шевроле»)
9. Мэтт Кенсет («Тойота»)
10. Рикки Стенхас-младший («Форд»)
…
15. Джимми Джонсон («Шевроле»)
23. Даника Патрик («Шевроле»).
NASCAR Cup. Положение в личном зачёте
1. Кайл Ларсон — 268
2. Чейз Эллиотт — 264
3. Мартин Труэкс-младший — 236
4. Брэд Кезеловски — 234
5. Джоуи Логано — 207
6. Кайл Буш — 188
7. Райан Блэйни — 179
8. Клинт Бойер — 174
9. Джейми Макмюррей — 163
10. Кевин Харвик — 154.