Босс «Ямахи» доволен атмосферой в команде после прихода Виньялеса

Руководитель заводской команды MotoGP «Ямаха»доволен атмосферой, которая царит в команде после прихода. Новобранец сменил, у которого были не лучшие отношения с«Нам повезло с тем, что хотя в последние два года и были трения между пилотами, ребята в команде сохраняли единство. Это культура, которую мы взращивали в команде многие годы. У нас было много трений, но мы позволяем гонщикам иметь свои проблемы и не наследуем их.Конечно, сейчас атмосфера стала ещё лучше, потому что у нас нет багажа прошлых споров. У нас есть новичок, у которого никогда не было проблем ни с кем. Он потрясающий парень, так что всё здорово», — цитирует Джарвиса MCN.