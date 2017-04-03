Русинов: думаю, со скоростью у G-Drive перед стартом сезона WEС всё в порядке

Пилот команды G-Drive Racing Роман Русинов прокомментировал заключительные предсезонные тесты WEC, которые прошли в минувшие выходные в Монце.
За два дня заездов пилоты G-Drive Racing намотали по итальянской трассе 210 кругов (1216 км), из которых почти половину – 97 – проехал Роман Русинов. Напарник россиянина Пьер Тирье преодолел 59 кругов, а резервный гонщик команды Джон Мартин, заменявший на тестах в Монце третьего члена экипажа №26 Алекса Линна, завершил 54 круга.
«Тесты прошли хорошо. Команда славно поработала, и мы смогли собрать много полезной информации. Делать какие-то выводы о скорости соперников преждевременно, поскольку, как это всегда бывает, на тестах каждая команда работает по своей программе. Тем более трасса в Монце очень специфическая – она непохожа ни на один из автодромов, принимающих этапы чемпионата.
У нас не было цели гнаться за лучшим временем – так, в утренней сессии второго дня мой результат долгое время был лучшим, но когда трасса прогрелась и стала быстрее, мы не стали использовать новые шины, а продолжили работать на старой резине. Поэтому, считаю, со скоростью у нас всё в порядке.
Единственная проблема возникла с электроникой – но хорошо, что это произошло на тестах, и у нас есть время во всём разобраться, чтобы этого не повторилось во время гоночных уик-эндов. В целом пролог оставил позитивные впечатления, было здорово снова встретиться на трассе с нашими соперниками и увидеть много болельщиков во время автограф-сессий. Мы довольны итогами предсезонной подготовки и теперь с нетерпением ждём старта чемпионата», — цитирует Русинова пресс-служба G-Drive.