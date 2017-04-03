Перес: в ближайших двух гонках «Форс Индия» постарается улучшить баланс машины

Пилот «Форс Индия»дал комментарий к предстоящему Гран-при Китая.«Каждый раз, когда я посещаю Китай, то вижу большой энтузиазм у болельщиков. Они ожидают нас возле нашего отеля, делают нам особые подарки. Это всегда придаёт мне позитивную энергию. Меня впечатляют масштабы Шанхая. Это очень интернациональное место, где есть что посмотреть и чем заняться. И я всегда стараюсь попробовать местную еду.Наше седьмое место в Мельбурне было очень приятным. Мы опередили несколько болидов, темп которых был лучше нашего, потому что приняли правильные стратегические решения. Наше выступление в Мельбурне продемонстрировало, что зимой мы хорошо потрудились, но есть области, в которых нам нужно улучшиться. Обновления, которые мы получим в последующих двух Гран-при, должны помочь. Речь идёт об улучшении баланса автомобиля», — приводит слова Переса пресс-служба «Форс Индия».