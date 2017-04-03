«Ред Булл» нацеливается на борьбу за победу в Австрии

«Ред Булл» надеется побороться за победу на домашнем Гран-при Австрии. Об этом рассказал советник «Ред Булл»«Основная концепция болида верна, хотя «Мерседес» и «Феррари» были явно быстрее в Австралии. Мы уверены, что знаем, над улучшением какой области в шасси нам нужно потрудиться. В ходе последующих гонок должно произойти значительное развитие шасси.Большое обновление мотора «Рено» запланировано только к Канаде, но у нас будет версия мотора, которая будет значительно легче и сможет работать в более мощном режиме в течение более длительного времени. Это вселяет в нас оптимистичные надежды на то, что мы могли бы лидировать в Австрии», — цитирует Марко Salzburger Nachrichten.