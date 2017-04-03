«Рено» подготовит первые новинки к третьему этапу в Бахрейне

Глава команды «Рено»рассказал о серьёзных планах по доводке машины по ходу сезона-2017 Формулы-1.«Наша команда всё ещё растёт, нам нужно многое сделать. Наши прямые соперники вроде „Торо Россо“ и „Форс Индия“ были сильнее в Австралии, и я уверен, что они тоже не спят и тоже будут готовить обновления. Так что будет интересно посмотреть, кто подготовит их больше. Думаю, у нас есть потенциал. Мы знаем, что у нас в разработке, и это захватывающие вещи. Если бы эти перспективные новинки уже сейчас были на машине, то они позволили бы нам легко попасть в очки.Некоторые обновления появятся на третьей гонке, и каждые новинки будут улучшать время на круге. Но я знаю, что мы не единственные, кто будет обновлять машину. Конкуренция в сезоне будет очень серьёзной, так что нужно работать невероятно хорошо, чтобы прогрессировать», — приводит слова Абитебуля Autosport.