Хасегава: Гран-при Китая будет для «Хонды» и «Макларена» ещё более трудным

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Китая Формулы-1.«Несмотря на то что первый уик-энд сезона в Австралии был для нас трудным, он позволил нам оценить свою позицию на трассе. Из него можно было извлечь как негативные, так и позитивные моменты. Мы смогли подтвердить определённый уровень надёжности силового блока, но мы также знаем, что касательно нашего выступления есть куда прогрессировать.Ожидаем, что Гран-при Китая будет ещё более трудным. Гонка там всегда бывает немного непредсказуемой из-за изменчивых погодных условий, которые влияют на настройки и баланс машины. Да и сама по себе трасса всегда сильно нагружает двигатель своими медленными и среднескоростными поворотами и двумя очень длинными прямыми участками. Ключом к успеху будет подготовка и настройки. Мы будем работать совместно с «Маклареном», чтобы извлечь максимум из машины», — приводит слова Хасегавы пресс-служба «Макларена».