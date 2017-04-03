Мотористы Формулы-1 могут отказаться от MGU-H и разрешить стандартный KERS

Стали появляться некоторые подробности насчёт встречи, которую недавно провели ФИА и автопроизводители в рамках первого подробного обсуждения возможных изменений в моторном регламенте Формулы-1 на 2021 год. Все участники встречи пришли к согласию, что нынешние силовые установки слишком сложные. Одно из первых предложений на пути к упрощению конструкции — отказ от генератора MGU-H, получающего энергию за счёт выхлопной системы. В то же время MGU-K, получающий энергию от тормозов, должен остаться.
При этом не исключено, что мотористы согласятся на появление стандартной системы KERS, которую могли бы использовать независимые команды. Мотор с такой системой мог бы стоить «частникам» порядка десяти миллионов евро.
Интересным моментом встречи стало присутствие на ней Вольфганга Хатца, который ранее возглавлял отдел перспективных разработок «Порше». Считается, что именно Хатц в своё время склонил концерн «Фольксваген» к использованию в гонках 4-цилиндровых турбомоторов. По неофициальным данным, теперь Хатц стал новым консультантом ФИА по двигателям, что сразу привело к предположениям, что федерация может вернуться к идее внедрения в Ф-1 моторов со всего четырьмя цилиндрами вместо нынешних шести.