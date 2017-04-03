Вурц: Формуле-1 нужно уйти от старой модели подачи материала на ТВ

Председатель Ассоциации пилотов Гран-присчитает, что руководителям Формулы-1 стоит задуматься о смене ракурса съёмки гонок, чтобы улучшить качество подачи материала по телевидению.«Подача материала на ТВ уже лучше, потому что на машинах установлена камера, которая немного оживляет трансляцию. Но если при этом мы уйдём от старой модели с большими широко открытыми объективами к несколько очень быстрым снимкам, чтобы глаз мог уловить скорость машины, тогда спорт пойдёт в правильном направлении. И тогда новым владельцам останется только продвигать и продвигать его», — приводит слова Вурца Autosport.