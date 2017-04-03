Вольф: решение Верляйна отказаться выступать в Австралии потребовало мужества

Руководитель «Мерседеса»прокомментировал решение воспитанника своей команды, который выступает в составе «Заубера», отказаться от выступления на Гран-при Австралии Формулы-1 из-за плохого физического состояния.«Я переживаю за Верляйна, потому что ему всё время не везло. Я впечатлён тем, насколько он повзрослел, — в Мельбурне он уведомил «Заубер», что не сможет выступить на необходимом уровне. Это потребовало мужества и самоотверженности. Это прибавило ему уважения в команде. Теперь ему нужно заняться своим физическим состоянием и вернуться сильным. Уверен, что когда он сядет за руль, то докажет, что по-прежнему является всё тем же Паскалем», — приводит слова Вольфа Nextgen-Auto.