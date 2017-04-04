Гомшиашвили: вся машина в песке – половину Ливы привезли!

Гонщик команды Saluki Motorsportрассказал о втором этапе ралли-рейда Abu Dhabi Desert Challenge. Несмотря на серию проблем, его экипаж занимает пятое место в зачёте заднеприводных автомобилей.«Сегодня очень тяжёлый день, ещё сложнее было добраться до финиша, чем накануне. С самого старта у нас начались проблемы с системой накачки задних колёс, которая, по всей вероятности, неправильно выставляла давление. Через 2 км встали — перед нами проехала полицейская машина, заблокировав дорогу, и мне пришлось свернуть в канаву. Мы застряли, выкапывались, и дальше пошли остановки через километр-два. Потом начали разбираться в проблеме — отсоединили шланги, сдули вручную задние колёса и как-то поехали. Раз десять останавливались, копали, у меня закончилась вода, вся машина в песке – половину Ливы привезли!За нами шла «метла», так как мы стартовали последними, и спрашивали, что с нами делать: понятно было, что уложиться в норматив мы уже не успевали. Потом вроде поехали нормально, но на трассе начались сложные участки — ступеньки, сбросы в дюнах. Здесь у нас опять возникла проблема с машиной — как накануне, с тросом газа. Педаль газа забивалась песком или что-то работало неисправно от жары, не знаю. В итоге педаль газа уходила в пол, мотор крутился на максимум, приходилось ногой поднимать педаль. Так ехать, конечно, нельзя!В одном месте был огромный сброс с дюны, пыль, ничего не было видно. Нам повезло, что каким-то чудом успели оттормозиться и «сели» прямо на дюну – два колеса торчали в воздух, два стояли как-то. Подкапывали под машину, пытались её столкнуть аккуратно вниз, чтобы она не перевернулась. К сожалению, не удалось доехать даже до первого СР. Метла нас вытащила из очень сложных дюн, большое им спасибо. 14 км мы ехали на тросе больше часа, порвали мягкую привязку – она лопнула. В общем, всё, что могло случиться, случилось. Вот такие гонки», — рассказал Гомшиашвили.