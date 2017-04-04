Вандорн: хочу скорее проехать по трассе в Китае в реальности, а не на симуляторе

Пилот «Макларена»поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Китая Формулы-1.«Хотя гонка в Австралии расстроила нас, что касается итогового места, для меня это была большая веха в моей карьере — мой первый официальный старт в качестве гонщика «Макларена». Я многому научился и должен был быстро реагировать на все трудности, с которыми мы сталкивались. И я горжусь тем, как мы с ними справились.Финишировать последним — это не здорово, и Гран-при Китая будет для нас таким же сложным, но у нас будут кое-какие новые детали, ну и как всегда мы будем стараться извлечь из машины максимум. Это новая для меня трасса, так что я с нетерпением жду возможности проехать по ней в реальности, а не на симуляторе. Трасса в Шанхае сильно отличается от трассы в Мельбурне и той, на которой будет проходить гонка в Бахрейне. Так что нужно как можно раньше в пятницу начинать работать над настройками. На ней есть медленные и среднескоростные повороты и быстрые прямые. Будет важно провести на тренировках как можно больше времени на трассе. Моя цель — узнать как можно больше в пятницу, а дальше посмотрим, что сможем сделать в оставшееся время», — отметил Вандорн для пресс-релиза «Макларена».