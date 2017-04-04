Маркес: меня вдохновляет Рафаэль Надаль

Трёхкратный чемпион мира в MotoGP испанец Марк Маркес признался, что для него примером спортсмена является его соотечественник, известный теннисист Рафаэль Надаль.
«Я всегда говорил, что Рафа является ориентиром как спортсмен и человек. Речь идёт не только о теннисе, но и обо всех видах спорта. Такие люди, как он и Пурито Родригес (испанский велогонщик. — Прим. «Чемпионата»), являются примером в видах спорта, требующих выносливости. И я испытываю подобные ощущения, когда сажусь за руль своего байка», — цитирует Маркеса Eurosport.