Маркес: меня вдохновляет Рафаэль Надаль

Трёхкратный чемпион мира в MotoGP испанецпризнался, что для него примером спортсмена является его соотечественник, известный теннисист«Я всегда говорил, что Рафа является ориентиром как спортсмен и человек. Речь идёт не только о теннисе, но и обо всех видах спорта. Такие люди, как он и Пурито Родригес, являются примером в видах спорта, требующих выносливости. И я испытываю подобные ощущения, когда сажусь за руль своего байка», — цитирует Маркеса Eurosport.