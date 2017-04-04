Сын Рубенса Баррикелло начинает гоночную карьеру

15-летний Эдуардо Баррикелло, сын бывшего пилота Формулы-1 Рубенса Баррикелло, начнёт свою гоночную карьеру в мае текущего года, сообщает немецкое издание Auto Bild. В СМИ появилась фотография, на которой юный бразильский гонщик запечатлён в кокпите болида Формулы-4, однако точно не известно, в какой именно серии будет гоняться Эдуардо. Ходят слухи, что он будет выступать в мексиканской серии.
В начале февраля стало известно, что сам Рубенс Барикелло согласился в этом году выступить в «24 часах Ле-Мана» в составе Racing Team Netherlands, которая будет соревноваться в категории LMP2.