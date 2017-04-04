Квят: стараюсь держаться подальше от китайской еды

Пилот «Торо Россо»дал комментарий перед предстоящим Гран-при Китая.«Было очень приятно стоять на подиуме в Китае в прошлом году. У меня очень хорошие воспоминания об этом моменте. Это было круто. Это был второй подиум в моей карьере, первый был в Венгрии в 2015-м. Это два ярких момента в моей карьере.Должен сказать, что это трасса, на которой мне нравится гоняться. У неё очень необычные и уникальные повороты, такие как, например, связка первого и второго, где пилот может выбирать различные траектории. Также на этом треке есть длинные прямые, где могут быть хорошие дуэли и возможности для обгонов. Также там очень страстные болельщики, это хорошо. Я всегда там получаю хорошую поддержку от них.Самый странный подарок, который мне когда-либо дарил китайский болельщик, — это плюшевая панда с моим изображением на ней. Такой же подарок получил мой тренер Пири.Если честно, я стараюсь держаться подальше от китайских блюд. Когда я приезжаю в другую страну, то стараюсь придерживаться той пищи, которую знаю, и не слишком экспериментировать. Я много раз ходил по Шанхаю с моим тренером. У нас есть несколько любимых мест там, где нам нравится поесть. То европейская еда. Я традиционен в этом аспекте», — цитирует Квята пресс-релиз «Торо Россо».