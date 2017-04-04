Сайнс-младший: у меня хорошие воспоминания о прошлогоднем ужине пилотов в Шанхае

Пилот «Торо Россо»дал комментарий к предстоящему Гран-при Китая.«Самое сложное в гонках, следующих одна за другой, — это быстро привыкать к смене часовых поясов. Но для меня это обычно не проблема. В начале сезона ещё слишком рано чувствовать усталость.Мне нравится утка по-пекински. На самом деле, это одно из моих любимых блюд во время путешествий по Азии и особенно по Китаю. Конечно, я всегда скучаю по испанской или итальянской кухне, но не жалуюсь, когда в моём меню есть утка по-пекински.У меня очень хорошие воспоминания об ужине пилотов, который мы организовали в прошлом году в Шанхае. Тогда все 22 гонщика собрались в центре города. Это позволило мне посмотреть окрестности. Это был единственный раз, кода я там был туристом», — цитирует Сайнса-младшего пресс-служба «Торо Россо».