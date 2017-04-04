Эрикссон: в Китае важен баланс машины и точность в пилотировании

Пилот «Заубера»поделился ожиданиями от предстоящих Гран-при Китая и Бахрейна.«Гран-при Китая будет вторым этапом чемпионата 2017 года. На трассе в Шанхае имеется длинная прямая, где важна хорошая максимальная скорость и имеется интересное сочетание поворотов низкой, средней и высокой скорости. Также есть несколько техничных секций, на которых уникальные повороты выводят в другие повороты, где требуется хороший баланс машины и точность в пилотировании.Думая о Гран-при Бахрейна, я с нетерпением жду первой ночной гонки сезона. Трасса и окрестности имеют особенный вид под освещением прожекторов. Это захватывающий гоночный уик-энд, который мне очень нравится. В целом, трасса является очень техничной и не очень лёгкой. Но всегда с нетерпением жду этой гонки», — цитирует Эрикссона пресс-релиз «Заубера».