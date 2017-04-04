Про карьеру Даниила Квята написали книгу

Обложка книги про Даниила Квята

26 апреля в Сочи состоится презентация книги о российском гонщике «Торо Россо» Данииле Квяте. В книге, которая будет представлена в день рождения пилота, рассказывается о начале карьеры Даниила Квята и событиях, которые происходили во время его выступлений в картинге и молодёжных гоночных сериях – вплоть до дебюта в Формуле-1. Автор книги — известный гоночный журналист Олег Карпов.«Историю Квята автор рассказывает словами людей, которые работали с ним на протяжении всей карьеры, от первых соревнований в картинге до его попадания в Формулу-1. В процессе написания книги автор взял более сорока интервью: первые тренеры Даниила в российском картинге, гоночные наставники из Италии, механики, инженеры, руководители «формульных» команд и, конечно, соперники – все они рассказывают о Данииле и событиях, которые с ним происходили во время выступлений в юниорских и молодёжных чемпионатах», — говорится в аннотации к книге.«Мы знакомы с Олегом уже достаточно давно, и я рад был поучаствовать в процессе создания книги, постаравшись максимально подробно рассказать о событиях и гонках, предшествовавших моему дебюту в Формуле-1. Надеюсь, она понравится поклонникам гонок. Для меня же это в первую очередь возможность сказать спасибо всем тем, с кем я работал на протяжении карьеры, тем, кто верил в меня и поддерживал и с кем я добивался успехов. Их имена неизвестны многим моим болельщикам, но теперь у них будет возможность с этими людьми познакомиться на страницах книги», — отметил сам Квят.