Падди Лоу: не считаю, что Масса — плохая замена для Боттаса

Технический директор «Уильямса»выразил удовлетворение нынешним дуэтом пилотов, дав понять, что решение отпустить Боттаса в «Мерседес» было правильным.«Наш состав пилотов замечателен. Я следил за Фелипе на протяжении всей его карьеры и был его поклонником. Он выдал великолепный сезон в 2008-м и проиграл самую малость в борьбе за титул с Хэмилтоном. Я рад, что у меня есть возможность работать с ним, и не считаю, что— плохой вариант для замены Боттаса.Что касается Валттери, то он амбициозный гонщик. Никто не будет выполнять работу хорошо, если он не хочет её выполнять. Потому если Боттасу представился шанс двигаться вперёд, неправильно было бы мешать ему в этом», — приводит слова Лоу Crash.