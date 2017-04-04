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Падди Лоу: не считаю, что Масса — плохая замена для Боттаса

4 апреля 2017, вторник. 17:28. Авто
Технический директор «Уильямса» Падди Лоу выразил удовлетворение нынешним дуэтом пилотов, дав понять, что решение отпустить Боттаса в «Мерседес» было правильным.

«Наш состав пилотов замечателен. Я следил за Фелипе на протяжении всей его карьеры и был его поклонником. Он выдал великолепный сезон в 2008-м и проиграл самую малость в борьбе за титул с Хэмилтоном. Я рад, что у меня есть возможность работать с ним, и не считаю, что Масса — плохой вариант для замены Боттаса.

Что касается Валттери, то он амбициозный гонщик. Никто не будет выполнять работу хорошо, если он не хочет её выполнять. Потому если Боттасу представился шанс двигаться вперёд, неправильно было бы мешать ему в этом», — приводит слова Лоу Crash.
Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
Теги
Уильямс Валттери Боттас Падди Лоу Фелипе Масса
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