Герхард Бергер: «Мерседес» остаётся лидером

Экс-пилот Формулы-1, а ныне глава серии DTM поделился впечатлениями о Гран-при Австралии, а также отметил, что, несмотря на прогресс «Феррари», «Мерседес» всё ещё остаётся лидером среди всех команд.«После стартовой гонки сложно оценить расстановку сил, особенно принимая во внимание то, что она проходила на трассе городского типа. Для понимания ситуации нужно три гонки. Но уже сейчас для меня понятно, что в „Феррари“ этой зимой сделали большой скачок, что меня удивило.Также приятно отметить, что Хельмут Марко не отрицает проблем „Ред Булла“, я верю в то, что эта команда в течение нескольких гонок вклинится в борьбу за лидерство. Лидером остаётся „Мерседес“, и квалификация это показала. Это было не так видно в гонке, но виной тому обстоятельства. Мы, как болельщики, рассчитываем, что борьбу за титул поведут три команды.В целом же первая гонка прошла хорошо. Болиды выглядели быстрее и агрессивнее. Но Формула-1 становится настолько сложной, что даже не все специалисты могут понять всё. Вопрос обгонов также продолжает беспокоить. Если обгон возможен лишь при помощи регулировки заднего антикрыла, то это явно не в моём вкусе», — приводит слова Бергера Speedweek.