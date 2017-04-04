Причины отсутствия Верляйна в Китае могут быть не в травме

Европейская пресса сомневается, что травма является реальным мотивом заменынана Гран-при Китая.Экс-пилот GT Тифф Ниддл, а ныне комментатор написал на своей страничке в «Твиттере»:«Верляйн считает, что он находится в плохой форме? Как вы думаете, Джовинацци когда-то сомневался в своей подготовленности?»Итальянская La Gazzetta Dello Sport отмечает, что заявление «Заубера» последовало после того, как сам Верляйн выразил накануне желание принять участие в тестах.Немецкая газета «Bild» также не верит в версию, предложенную руководством «Заубера».«Верляйн тренировался после Австралии и работал с физиотерапевтом, но его команда утверждает, что Паскаль сам отказался от гонки? Это странно. Будет ли он готов к Бахрейну или во всём этом кроется нечто большее?» — пишет Bild.