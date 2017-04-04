Грожан: надеюсь, что новый персонал решит слабости «Хааса» образца 2016 года

Пилот «Хааса»выразил надежду, что расширение персонала и появление новых лиц поможет команде избежать слабости минувшего года.«В этом году у нас больше людей, больше инженеров, больше знаний. Надеюсь, что болид будет работать гладко, но если нет, то у нас по крайней мере увеличился человеческий ресурс, который поможет справиться с проблемами и решить те сложности, которые мы испытывали.Мы возлагаем много надежд на тех действительно умных людей, которые присоединились к „Хаасу“ этой зимой.Второй год в Формуле-1 будет сложным. Для того чтобы выиграть, нужно время, и всегда нужно просчитывать всё на шаг вперёд, с таким руководителем, как Гюнтер Штайнер, у нас есть отличное понимание этого», — цитирует Грожана Motorsport.