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Гутьеррес: дебют в Формуле-E был напряжённым

5 апреля 2017, среда. 00:04. Авто
Экс-пилот Формулы-1 Эстебан Гутьеррес прокомментировал свою первую гонку в Формуле-Е, назвав этот опыт напряжённым и захватывающим.

«Это был очень напряжённый опыт, но с хорошим финалом, ведь я попал в топ-10. Когда я стартовал, по большому счёту я ещё осваивал машину, потому это было действительно сложно. С первой машиной ощущалась какая-то проблема, потому мы потеряли позиции, но на другом болиде я сумел восстановиться», — цитирует мексиканца F1i.

Директор команды Techeetah, за которую выступает Гутьеррес, остался доволен гонкой дебютанта, сказав, что ему нужно освоить тонкости нового вида гонок.
Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Эстебан Гутьеррес Формула-E
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