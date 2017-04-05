Гутьеррес: дебют в Формуле-E был напряжённым

Экс-пилот Формулы-1прокомментировал свою первую гонку в Формуле-Е, назвав этот опыт напряжённым и захватывающим.«Это был очень напряжённый опыт, но с хорошим финалом, ведь я попал в топ-10. Когда я стартовал, по большому счёту я ещё осваивал машину, потому это было действительно сложно. С первой машиной ощущалась какая-то проблема, потому мы потеряли позиции, но на другом болиде я сумел восстановиться», — цитирует мексиканца F1i.Директор команды Techeetah, за которую выступает Гутьеррес, остался доволен гонкой дебютанта, сказав, что ему нужно освоить тонкости нового вида гонок.