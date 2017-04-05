Изола: надеемся избежать износа шин в Шанхае

Руководитель автоспортивного подразделенирассказал, что в этот раз не ожидает в Шанхае тех проблем с шинами, с которыми пилоты в прошлые годы обычно сталкивались на Гран-при Китая.«Мы везём в Китай „медиум“, „софт“ и „суперсофт“, но мы ожидаем, что пилоты в большинстве будут использовать последние два типа. Конечно, многое будет зависеть от непредсказуемой погоды.В прошлом износ резины был проблемным для гонки в Китае — это связано с длинными прямыми и узкими поворотами, но на тестах в Барселоне мы увидели, что в целом эта проблема ушла. Потому было бы хорошо, и мы на это надеемся, что наши ожидания подтвердятся.В случае влажной и холодной погоды мы предоставим пилотам новый комплект дождевой резины, чтобы у них не возникало проблем со сцеплением с трассой», — цитирует Изолу F1i.