Лоренсо: Виньялес напоминает мне меня самого

Гонщик «Дукати»сказал, что новобранец «Ямахи»напоминает ему самого себя в те времена, когда он начинал выступать за «Ямаху». Виньялес одержал победу в первой же гонке нового сезона MotoGP в Катаре.«Каким-то образом целеустремлённость Виньялеса напоминает мне меня самого. Как и я тогда, он не верит ни в какие мифы. Раньше я ощущал ту же силу и свежую решимость, которые он демонстрирует сейчас, убеждённость в возможности победить.Валентино Росси в его возрасте нелегко поддерживать такой темп в MotoGP. Следующему сразу за ним возрастному пилоту, возможно, 32 года, в то время как ему самому уже 38. Это и так непросто, но ещё тяжелее, когда у тебя есть выдающийся и сильный напарник, такой как Маверик», — приводит слова Лоренсо Motorsport.