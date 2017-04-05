Ожье: перед Ралли Франции опробовали множество настроек, которые должны помочь

Гонщик M-Sport WRT Себастьен Ожье дал комментарий к четвёртому этапу чемпионата WRC — Ралли Франции. На прошлой неделе француз провёл пятидневные тесты на Корсике в рамках подготовки к предстоящей гонке.
«Мы возвращаемся на асфальт. На Ралли Монте-Карло у меня были хорошие ощущения от пилотирования автомобиля. Однако на предстоящем ралли нас ждёт совсем другая поверхность, которая требует немного другого подхода.
У нас были хорошие тесты, которые мы провели, чтобы найти оптимальные настройки. Работая с командой, мы смогли изучить множество настроек для амортизаторов, центрального дифференциала, которые, как я надеюсь, поставят нас в хорошую позицию, чтобы побороться за ещё один сильный результат», — цитирует Ожье официальный сайт WRC.