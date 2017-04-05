Ожье: перед Ралли Франции опробовали множество настроек, которые должны помочь

Гонщик M-Sport WRTдал комментарий к четвёртому этапу чемпионата WRC — Ралли Франции. На прошлой неделе француз провёл пятидневные тесты на Корсике в рамках подготовки к предстоящей гонке.«Мы возвращаемся на асфальт. На Ралли Монте-Карло у меня были хорошие ощущения от пилотирования автомобиля. Однако на предстоящем ралли нас ждёт совсем другая поверхность, которая требует немного другого подхода.У нас были хорошие тесты, которые мы провели, чтобы найти оптимальные настройки. Работая с командой, мы смогли изучить множество настроек для амортизаторов, центрального дифференциала, которые, как я надеюсь, поставят нас в хорошую позицию, чтобы побороться за ещё один сильный результат», — цитирует Ожье официальный сайт WRC.