В «Хонде» произведена реорганизация и кадровые перестановки

В автоспортивном подразделении «Хонды» произведена реорганизация и некоторые кадровые перестановки. На такие меры японский производитель пошёл после неутешительных результатов предсезонных тестов Формулы-1. Хотя к Гран-при Австралии «Хонде» удалось улучшить надёжность моторов, поставляемых «Макларену», их конкурентоспособность по-прежнему расстраивает британскую команду.«Мы не раскрываем детали, но мы внесли изменения в организацию, и мы заменили некоторых членов в нашей команде. Но когда вносишь изменения, обычно требуется больше времени, чем неделя или две, чтобы ощутить эффект», — рассказал глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава, слова которого приводит Racer.