Феттель, Ферстаппен и Райкконен примут участие в пресс-конференции ГП Китая

ФИА определилась с составом участников пресс-конференций на Гран-при Китая. В четверг, 6 апреля, на вопросы журналистов ответят пилоты Нико Хюлькенберг («Рено»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Себастьян Феттель («Феррари»), Антонио Джовинацци («Заубер»), Кими Райкконен («Феррари») и Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»).
В пятницу, 7 апреля, состоится пресс-конференция с участием руководителей команд, присутствовать на которой будут: Сириль Абитебуль («Рено»), Боб Фернли («Форс Индия»), Мониша Клальтенборн («Заубер»), Гюнтер Штайнер («Хаас») и Франц Тост («Торо Россо»).
В субботу и воскресенье на вопросы журналистов по традиции ответят трое лучших пилотов по итогам квалификации и гонки.