Боттас готов подчиняться приказам «Мерседеса» на трассе

Гонщик «Мерседеса»говорит, что хотя он и готов подчиняться приказам команды, но не чувствует себя пилотом номер два.«Нам с Льюисом с самого начала дали понять, что мы вольны бороться в любой ситуации. Только в случае возникновения возможных проблем или использования разных стратегий команда, возможно, отдаст какой-то приказ. Но в целом нам разрешено бороться, если борьба ведётся честно и без столкновения друг с другом.Если следует приказ о необходимости пропустить напарника, то это худшее, что вы можете услышать. Но на это всегда есть реальная причина, потому и существует Кубок конструкторов. Моей целью также является долгосрочное сотрудничество с «Мерседесом», и я всегда был лоялен к командам, за которые гонялся», — рассказал Боттас в интервью финскому MTV.