Риккардо: у «Мерседеса» всё ещё самый быстрый болид в пелотоне

Пилот «Ред Булл», несмотря на победу «Феррари» в Австралии, считает, что быстрейший болид на данный момент у «Мерседеса».«Старт и финиш в Шанхае — вот моя цель. Завершить квалификацию и начать гонку на стартовой решётке — это будет лучше, чем в Мельбурне. Мы хотим приблизиться к «Феррари» и «Мерседесу». Если мы сможем подобраться к подиуму, то это уже будет лучшим результатом.Финиш на подиуме будет означать сильный уик-энд. Это то, к чему мы стремимся. Но мы должны приблизиться к «Феррари» и «Мерседесу».В некотором роде приятно, что кто-то отнял у «Мерседеса» победу. Но я до сих пор считаю, что у «Мерседеса» самый быстрый болид. И они являются теми, кто задаёт ритм. Но хорошо, что кто-то может отобрать у них очки. И это даёт нам надежду на возвращение в борьбу», — приводит слова Риккардо ESPN.