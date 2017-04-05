Хасегава: «Хонда» считала, что добиться прогресса в 2017 году будет просто

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды»признался, что японского производителя подвела излишняя самонадеянность при реализации новой концепции двигателя V6.«На самом деле мы думали, что будет очень легко, а оказалось слишком сложно. Это было моей ошибкой. Мы добились хорошего прогресса в моноцилиндре на тестовом стенде, но, как только завершили мотор V6, у нас возникло много проблем.То, чего мы добились в моноцилиндре, говорит о хорошем прогрессе. Однако при переносе точно такой же спецификации в мотор V6 это не работает. Мы были очень расстроены, однако было слишком поздно, поскольку мы увидели проблемы лишь под Рождество. Когда мы их обнаружили, у нас уже не было времени, потому что нужно было подтвердить окончательную спецификацию, так что пришлось искать компромисс», — цитирует Хасегава Autosport.