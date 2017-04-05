В «Ауди» опровергли информацию о возможном участии в чемпионате Формулы-1

Гоночный директор «Ауди»опроверг информацию, появившуюся в прессе, насчёт возможного участия компании в чемпионате Формулы-1.«Изначально Формула-1 нам интересна, поскольку по-прежнему является высшим классом в мотоспорте. Но если посмотреть на этот вид спорта в целом, то на данный момент помимо Формулы-E и DTM «Ауди» нет чемпионатов, в которых должна быть представлена наша компания», — приводит слова Гасса Sport Bild.Слухи о возможном приходе «Ауди» в Формулу-1 разгорелись вновь после участия представителя компании в недавнем заседании по будущим моторам чемпионата.