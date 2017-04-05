Абитебуль: «Рено» вернётся к обновлённой версии MGU-K на Гран-при России

Управляющий директор «Рено»отметил, что команда планирует вернуться к обновлённой версии генератора кинетической энергии MGU-K на Гран-при России в Сочи.«Мы намерены вернуть версию 2017 года как можно скорее. Как вы знаете, [мощность] MGU-K регулируется регламентом – 120 кВт, – и мы не можем это изменить. Но есть вес, охлаждение и немного других особенностей, которые мы можем использовать. Всё это было улучшено в 2017 году, но сильно на результаты это не повлияет.Можно ли установить MGU-K на вторую партию двигателей? Конечно. Детали нашей силовой установки взаимозаменяемы, поэтому мы не привязаны к тому, что у нас есть. Мы постараемся сделать это как можно раньше», — приводит слова Абитебуля Autosport.