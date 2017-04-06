Лоу: на Гран-при Китая Ф-1 машины пройдут настоящую проверку

Технический директор «Уильямса»рассказал о своих ожиданиях от гонки Гран-при Китая Формулы-1.«Трасса в Шанхае первая в этом сезоне, на которой машины пройдут проверку на всестороннее выступление, так что мы, возможно, сможем по-настоящему оценить способности машин с новыми правилами. На этой трассе есть высокоскоростные повороты с высокими требованиями к пилотам, а также длинные прямые, который традиционно хороши для обгона. С другой стороны, нужно найти хорошие настройки, чтобы на прямых отрезках скорость была высокой.Это будет важная гонка, в которой мы сможем оценить своё место в чемпионате, а также узнать, какие трудности нас будут ждать в течение сезона, и добиваться прогресса», — приводит слова Лоу ESPN.