Ферстаппен: отставание от «Феррари» и «Мерседеса» довольно большое

Пилот «Ред Булл»отметил, что на данный момент его команда сильно отстаёт от «Мерседеса» и «Феррари» и сократить этот отрыв будет непросто.«Отставание от «Феррари» и «Мерседеса» довольно большое. Но я уверен, что мы сможем сократить его в предстоящих гонках до секунды. А затем посмотрим, что нам удастся, когда мы получим более крупные обновления двигателя.Я думаю, что мы можем улучшить общий баланс автомобиля. Он кажется довольно неплохим. Но нам нужно больше сцепления, больше мощности. Это отчасти зависит от шасси, отчасти от двигателя. Надеюсь, мы получим правильные обновления мотора… Мы напряжённо работаем над тем, чтобы как можно быстрее получить обновления и улучшить скорость, чтобы попытаться догнать две лучшие команды», — цитирует Ферстаппена GPUpdate.