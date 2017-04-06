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Хэмилтон: прошлогодние тесты прототипов шин «Пирелли» были пустой тратой времени

6 апреля 2017, четверг. 13:41. Авто
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает бесполезной тратой времени тесты прототипов новых покрышек в прошлом году с использованием болидов 2015 года, доработанных под соответствие нормам нового регламента. Больше всех тестов прототипов шин «Пирелли» провёл пилот «Феррари» Себастьян Феттель, в то время как Хэмилтон принял участие всего в одной сессии.

«Я рад, что не проводил эти тесты, потому что эти машины так сильно отличаются. Я проехал несколько кругов на тестах в Абу-Даби за рулём машины 2015 года, и ощущения так сильно отличались от того, что я испытываю за рулём этих болидов. Так что я рад, что не делал этого, это было бы пустой тратой времени. Это не имело никакого значения.

Дело в том, что у гибридных машин было намного меньше прижимной силы, и они были легче тех, что мы сейчас имеем. Поэтому рабочее окно шин не было бы одним и тем же. Мне бы пришлось сейчас заново учиться», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Пирелли
Новости. Авто
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