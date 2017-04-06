Во время Гран-при Китая ожидается дождь в пятницу и воскресенье

Погода может оказать серьёзное влияние на ход Гран-при Китая Формулы-1, сообщает F1i. Согласно нынешним прогнозам погоды, дождь не исключается в пятницу и воскресенье.7 апреля, по данным синоптиков, дождь может идти в течение всего дня, а температура воздуха составит умеренные 15-18 градусов, что окажет влияние на работу шин «Пирелли».8 апреля, вероятно, будет сухо, так что квалификация должна пройти с использованием сликов. Однако в 9 апреля утром вновь должен пойти дождь. Правда, к началу гонки осадки уже могут прекратиться.