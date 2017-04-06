Перес: уважаю решение Верляйна, но я бы никому не отдал свою машину

Гонщик «Форс Индия»прокомментировал тот факт, что пилот «Заубера»вновь уступит своё место в кокпите Антонио Джовинацци. Немец не может набрать нужные кондиции для участия в гонках, так как зимой надолго приостановил тренировки из-за травмы шеи, полученной на Гонке чемпионов.«Надеюсь, проблема действительно в физической форме, а не в чём-то ещё. Надеюсь, он скоро вновь будет готов. Я уважаю решение Паскаля, но я бы никому не отдал свою машину. Даже если тебе трудно в автомобиле, ты все равно стараешься выжать из него всё. После моей аварии в Монако в 2011 году у меня были проблемы до летней паузы, то есть 4-5 гонок», — признался Перес в интервью Auto Motor und Sport.