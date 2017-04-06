Кальтенборн отрицает наличие заговора в «Заубере» против Верляйна

Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн категорически отвергла предположения о наличии возможного заговора в команде против Паскаля Верляйна, которого в Китае вновь заменит Антонио Джовинацци.
Немецкий гонщик вынужден был уступить итальянцу своё место в Австралии, так как не был физически готов выдерживать на протяжении всей гонки нагрузку, которую обеспечивают болиды нового поколения.
«Я должна разочаровать вас, история на самом деле очень проста. И для некоторых людей этого может быть недостаточно, чтобы выгодно продать её. Факты таковы, что Паскаль действительно попал в аварию в Америке и большинство из нас видели фотографии. Он перенёс сильный удар, в частности пострадала его спина. К таким вещам нужно относиться серьёзно.
После этой аварии он получил очень чёткие медицинские инструкции, из-за которых не мог много тренироваться. Нас удивило, что он получил медицинское разрешение вернуться в болид так скоро.
Мы сажали его в машину постепенно, не на весь тестовый день, а на половину. Но мы все знаем, что ему чего-то не хватает, что нужно наверстать упущенное… Но на это нужно время. Мы не можем творить чудеса», — цитирует Кальтенборн Motorsport.