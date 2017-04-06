Квят: у «Торо Россо» есть шанс побороться за 4-5-е места в Кубке конструкторов

Гонщик «Торо Россо»поделился мнением о форме своей команды на старте сезона-2017 Формулы-1.«Хорошо, что мы быстры и у нас есть шанс побороться за четвертое-пятое места в Кубке конструкторов. Кажется, сейчас „Уильямс“ немного впереди, но мы знаем, что сможем бороться с ними, если будем напряжённо работать. Да, мы не говорим о том, что сможем навязать борьбу „Феррари“ и „Мерседесу“, но у нашей машины нет откровенно слабых мест.Нужно и дальше дорабатывать STR12 во всех областях, стараясь двигаться вперёд шаг за шагом. Нет конкретной области, которой мы уделяем основное внимание, команда старается прибавить везде, где это возможно. Модернизация силовой установки находится вне нашего контроля, но я не могу сказать, что двигатель нас особенно беспокоит. Хотя, конечно, эффективные обновления не помешали бы – они упростили бы нам жизнь», — приводит слова Квята F1News.