Liberty Media использовала схемы ухода от налогов при покупке Ф-1

Американская компания Liberty Media использовала схемы ухода от налогов при покупке коммерческих прав на Формулу-1, утверждает Heraldscotland. По информации издания, для ухода от налогов были задействованы две шотландские компании с ограниченной ответственностью (SLP) с нулевым налогообложением.Отмечается, что подобные схемы ухода от налогов популярны как среди бизнесменов, ведущих легальный бизнес, так и среди мошенников, которые занимаются отмыванием денег.Сумма сделки по покупке прав на Формулу-1 составила порядка $ 8 млрд.