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Риккардо: у «Ред Булл» нет достаточной прижимной силы

6 апреля 2017, четверг. 16:23. Авто
Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о проблемах с болидом RB13, которые пока не удалось решить на старте сезона-2017 Формулы-1.

«В настоящий момент у нас нет достаточного сцепления — то есть, по сути, прижимной силы. Если честно, я не знаю, идёт речь о том, что у нас действительно недостаточно прижимной силы, или мы просто не можем правильно настроить машину. У меня нет ощущения, что мы выжимаем всё из возможного уровня „прижима“.

Я видел записи с бортовых камер „Феррари“ и „Мерседеса“ в Мельбурне, и похоже, что у них выше прижимная сила в задней части машины, чем у нас. Не думаю, что мы уже достаточно хорошо поняли наш автомобиль в плане настроек, клиренса и тому подобного. Но пока есть ощущение, что мы не можем атаковать в поворотах так же сильно, как „Феррари“ и „Мерседес“: кажется, что у них задние части машин сильнее прижаты к трассе. В скоростных поворотах мы можем им соответствовать, но при этом находимся на грани», — приводит слова Риккардо Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо
Новости. Авто
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