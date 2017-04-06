Риккардо: у «Ред Булл» нет достаточной прижимной силы

Гонщик «Ред Булл»рассказал о проблемах с болидом RB13, которые пока не удалось решить на старте сезона-2017 Формулы-1.«В настоящий момент у нас нет достаточного сцепления — то есть, по сути, прижимной силы. Если честно, я не знаю, идёт речь о том, что у нас действительно недостаточно прижимной силы, или мы просто не можем правильно настроить машину. У меня нет ощущения, что мы выжимаем всё из возможного уровня „прижима“.Я видел записи с бортовых камер „Феррари“ и „Мерседеса“ в Мельбурне, и похоже, что у них выше прижимная сила в задней части машины, чем у нас. Не думаю, что мы уже достаточно хорошо поняли наш автомобиль в плане настроек, клиренса и тому подобного. Но пока есть ощущение, что мы не можем атаковать в поворотах так же сильно, как „Феррари“ и „Мерседес“: кажется, что у них задние части машин сильнее прижаты к трассе. В скоростных поворотах мы можем им соответствовать, но при этом находимся на грани», — приводит слова Риккардо Autosport.