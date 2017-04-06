Алонсо: в Австралии мы поставили рекорд по экономии топлива

Гонщик «Макларена»рассказал, что мотористам из «Хонды» предстоит решить не только проблему с недостаточной мощностью двигателя. Мотор также потребляет слишком много топлива, из-за чего пилотам «Макларена» приходится сильнее его экономить, чем представителям других команд.«В Австралии мы поставили рекорд по экономии топлива. В этом году нам будет сложно, пока двигатель не станет лучше. Речь не только о мощности — о многих вещах: надёжности, экономии топлива. Это сильно влияет на пилотаж, потому что мы не можем ехать нормально, так как нужно отталкиваться от мотора. Так сложнее — сейчас весьма трудно управлять автомобилем.За всю гонку нельзя допустить ни одной ошибки: любая ошибка в повороте приведёт к тому, что на следующей прямой тебя обгонят из-за разницы в скорости. Не думаю, что по сравнению с соперниками нам не хватает разгона. Просто у нас ниже мощность, из-за чего на прямых мы тратим намного больше времени», — приводит слова Алонсо Autosport.