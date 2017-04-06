Хэмилтон считает, что дуэль «Мерседеса» и «Феррари» сделает гонку захватывающей

Пилот «Мерседеса»рад, что в этом сезоне «Феррари» сможет составить его команде достойную конкуренцию, и ожидает от этого противостояния интересных дуэлей на трассах.«Наши выступления как в квалификациях, так и в гонках очень близки друг к другу. В Австралии на первом этапе гонки мы шли нога в ногу с Феттелем.Впереди нас ждут гонки, где временами мы будем лучше них, на каких-то этапах лучше будут они, но в конечном итоге я надеюсь, что мы будем лучшими.Как бы то ни было, хорошо, что нас ждёт плотная борьба, это сделает гонки более захватывающими», — цитирует британца SkySports.